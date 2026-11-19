Sophie Straat is volgend jaar een van de sprekers op de muziekconferentie van Eurosonic Noorderslag (ESNS) in Groningen. Dat heeft de organisatie donderdag bekendgemaakt.

De zangeres is een van de namen die deelnemen aan de conferentie, waar professionals uit de internationale muziekindustrie samenkomen. Ook Maria Alyokhina van de Russische punkgroep Pussy Riot, Alex Bruford van boekingsbureau ROAM en YouTube's directeur Muziek Dan Chalmers zijn aangekondigd als sprekers.

Tijdens de conferentie wordt onder meer gesproken over de positie van vrouwen in de punkmuziek en de rol van menselijke muziekselectie.

Eurosonic Noorderslag vindt plaats van 13 tot en met 16 januari 2027 in Groningen.