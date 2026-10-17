Soundos El Ahmadi over kijkcijfers Got Talent: stop met haten

Soundos El Ahmadi heeft zich kritisch uitgelaten na de berichtgeving over de tegenvallende kijkcijfers van Got Talent. "Stop met haten", zei de cabaretière zaterdagavond voor de camera van RTL Boulevard tijdens de première van de musical Cabaret.

Kijkcijferanalist Tina Nijkamp had het eerder op zaterdag over het slechtste seizoen ooit van Got Talent. Het RTL 4-programma trok afgelopen vrijdag volgens cijfers van Nationaal Media Onderzoek (NMO) gemiddeld 670.000 kijkers. "Jullie media, jullie zijn gewoon niet eerlijk. We praten over lineaire cijfers, maar het is 2026. Jonge mensen kijken niet meer lineair", besluit ze.

"Mensen kijken in de trein, kijken terug wanneer het hen uitkomt. En uitgesteld kijken zijn de cijfers geweldig", licht ze toe. De cijfers van uitgesteld kijken zijn een week later pas beschikbaar. Vorige week keken gemiddeld 691.000 mensen lineair en met de aanvullende cijfers loopt dit op naar 879.000.

"Dus ik ben er een beetje klaar mee, met dat negatieve, want het wordt hartstikke goed bekeken en het is gewoon een hit", concludeert El Ahmadi.