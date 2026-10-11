Soy Kroon hoopt dat door Voor Haar, de Frans Halsema musical, ook jongere theaterbezoekers kennismaken met de muziek van de zanger en cabaretier. Dat schrijft de acteur zondag in een bericht op sociale media. De 31-jarige Kroon vertolkt in de musical de rol van Halsema.

"Het zou me amazing lijken als ook het jongere publiek kennismaakt met deze pareltjes van vroeger, zodat ze generaties doorgaan", schrijft Kroon voorafgaand aan de première op Instagram. Hij omschrijft Halsema als een artiest die "zocht tot er verder niks meer over was". De voorstelling noemt hij "een ode aan de kleinkunst van vroeger in een nieuw jasje".

De biografische musical gaat volgens Kroon vooral over de simpele dingen van het leven. Zoals "loslaten, liefhebben, de dood, sterfelijkheid, de drang naar verder, ambities en liefde".

De voorstelling wordt geregisseerd door Michiel van Erp en is te zien tot maart 2027. Halsema, bekend van klassiekers als Voor Haar en Vluchten Kan Niet Meer, overleed in 1984.