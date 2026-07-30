Spider-Man-acteur Jacob Batalon is getrouwd

De Amerikaanse acteur Jacob Batalon en zijn vriendin Veronica Leahov zijn in het geheim getrouwd. Dat melden verschillende Amerikaanse media. Wanneer de ceremonie plaatsvond, is niet duidelijk.

De 29-jarige Batalon, vooral bekend van de Spider-Man-films, waarin hij de rol van de superhelds beste vriend Ned Leeds speelt, vroeg Leahov vorig jaar ten huwelijk. In een interview rondom de release van Spider-Man: Brand New Day noemde hij Leahov meerdere keren "zijn vrouw". Ook had de acteur een ring om zijn vinger.

Leahov, een interieurontwerpster, paste ondertussen haar naam op haar website aan naar "Veronica Leahov Batalon".