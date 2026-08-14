HBO Max heeft een tweede seizoen besteld van de serie Stuart Fails to Save the Universe. De spin-off van The Big Bang Theory krijgt volgend jaar weer een seizoen van tien afleveringen, melden Amerikaanse media.

De serie speelt zich af in het universum van The Big Bang Theory en draait om stripboekwinkeleigenaar Stuart Bloom, gespeeld door Kevin Sussman. Ook Lauren Lapkus, Brian Posehn en John Ross Bowie spelen in de reeks.

Het is de derde spin-off van The Big Bang Theory. Eerder werden de prequel Young Sheldon en de spin-off Georgie & Mandy's First Marriage gemaakt.