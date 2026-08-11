Muziekstreamingdienst Spotify komt met een label waarmee wordt aangegeven of een artiest met AI is gegenereerd. Dat maakte de streamingdienst dinsdag bekend. Door AI gegenereerde artiestenprofielen krijgen een badge AI Personas en hun muziek komt niet voor in gepersonaliseerde aanbevelingen.

De badges verschijnen vanaf september in de app op het artiestenprofiel, in de zoekfunctie en bij nummers in afspeellijsten. De mensen die achter een profiel zitten, kunnen zelf aangeven of hun profiel een AI Persona betreft en daarnaast beoordeelt Spotify zelf ook profielen. Mensen achter artiestenprofielen die een AI-label van Spotify krijgen, worden ingelicht en kunnen opheldering geven of bezwaar maken.

De streamingdienst wil voor meer transparantie zorgen op Spotify, de AI Persona-badges zijn daar onderdeel van. Spotify wijst op andere initiatieven die het dit jaar heeft geïntroduceerd om luisteraars meer transparantie te bieden over wie er achter de muziek zit waar zij naar luisteren.

De afgelopen jaren klinkt veel kritiek op muziek die met behulp van generatieve AI is gemaakt. Het aantal AI-nummers op muziekstreamingdiensten is sterk toegenomen. Artiesten maken zich zorgen dat AI-muziek voor verminderde inkomsten kan zorgen voor echte muzikanten.