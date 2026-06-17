Springsteen treedt op bij opening Obama Presidential Center

Bruce Springsteen behoort tot de artiesten die vrijdag optreden tijdens de opening van het Barack Obama Presidential Center. Dat heeft de stichting van de voormalige president van de Verenigde Staten bekendgemaakt. Naast de 76-jarige zanger zullen ook onder anderen Stevie Wonder, John Legend en Christina Aguilera het podium betreden.

Tijdens de officiële openingsceremonie vormen Springsteen en Aguilera de hoofdacts van het evenement. Ook The Roots, Common, Eddie Vedder, Jennifer Hudson, Marc Anthony, Tems, Bono en Marsai Martin verzorgen optredens. De ceremonie wordt via de sociale media-accounts van de Obama Foundation live uitgezonden.

Het centrum, dat dient als museum, bibliotheek en educatief project, ligt midden in het Jackson Park in Chicago en is gebouwd ter ere van het presidentschap van Obama. De bouw van het centrum begon in 2021.