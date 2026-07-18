Sprinklerinstallatie zet decor Moulin Rouge! onder water

Het decor van de musical Moulin Rouge! heeft vrijdag schade opgelopen nadat de sprinklerinstallatie onbedoeld geactiveerd werd. Dat gebeurde als gevolg van een technisch defect, zegt een woordvoerder van Stage Entertainment na berichtgeving hierover van RTV Utrecht.

De sprinklerinstallatie heeft "gedurende lange tijd staan sproeien" en zette het podium in het Utrechtse Beatrix Theater onder water. Het incident deed zich vlak voor een voorstelling voor, die daardoor niet door kon gaan. Ook de shows van zaterdag gaan niet door. "En die van zondag naar verwachting ook", vervolgt de woordvoerder.

Omdat Moulin Rouge! nog maar twee weken loopt, is het bovendien onduidelijk of de musical überhaupt nog opgevoerd kan worden. Momenteel wordt in kaart gebracht hoe groot de schade precies is. Stage Entertainment hoopt later zaterdag meer duidelijkheid te kunnen geven.

De voorstelling ging in september 2024 in première en trok sindsdien meer dan 650.000 bezoekers.