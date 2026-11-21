Twee rekwisieten uit de originele Mummy-film uit 1999 worden geveild. Dat gebeurt volgens The Hollywood Reporter tijdens een veiling van veilinghuis Propstore tussen 4 en 6 december. Eerder werd al bekend dat andere iconische filmrekwisieten, zoals de Batpod en kleding uit Indiana Jones-films, ook onder de hamer gaan tijdens de veiling in Londen.

Het gaat om de Hamunaptra-sleutel en het dodenboek uit de Mummy-film met hoofdpersoon Brendan Fraser. De Hamunaptra-sleutel is een puzzeldoos met acht hoeken waarin de kaart naar de Stad van de Doden is opgeborgen. Het dodenboek werd door hoofdpersonen Rick O'Connell en Evelyn Carnahan onbedoeld gebruikt om de kwaadaardige hogepriester Imhotep weer tot leven te wekken. Voor beide items is de geschatte prijs tussen de 26.400 en 52.800 dollar.

Tussen de ruim 1400 kavels op de Winter Entertainment Memorabilia Live Auction zit ook de motor van Batman. Het startbod voor de Batpod is 598.000 dollar. Ook de stunthoed en het stuntshirt van Indiana Jones gaan naar verwachting veel geld opleveren: de startprijs is 200.000 dollar.