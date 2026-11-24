De Britse filmmaker Steve McQueen kreeg dinsdagmiddag een staande ovatie bij de uitreiking van de Erasmusprijs in het Koninklijk Paleis Amsterdam. Nadat koning Willem-Alexander de filmmaker in de Burgerzaal het lint van de Erasmusprijs om de hals had gehangen, klonk naast applaus ook gejoel vanuit het publiek. Ook koningin Máxima en prinses Beatrix woonden de ceremonie bij.

McQueen besloot zijn dankwoord met een gevarieerde opsomming van zaken die hij waardeert in het leven. Zo sprak hij met humor en ernst zijn waardering uit voor Amsterdam, Londen, de koning en koningin, democratie en open grenzen, maar ook voor cappuccino, tandartsen en goede schoenen. Daarnaast noemde hij artiesten als Kate Bush, Miles Davis en Nina Simone, zijn familie en zijn Nederlandse partner Bianca Stigter. Hij eindigde zijn opsomming met de woorden "verdriet, tijd en liefde".

In de Burgerzaal waren veel bekende gezichten te zien. Onder anderen de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema, regisseur Martin Koolhoven, acteur Gijs Scholten van Aschat, presentator Humberto Tan en directeur Taco Dibbits van het Rijksmuseum woonden de ceremonie bij. Ook Stigter en de kinderen van McQueen waren aanwezig.

Zonder vooroordelen

Het thema van de Erasmusprijs is dit jaar 'Ecce Homo, Zie de mens'. Volgens de jury toont McQueen bij uitstek wie mensen zijn op momenten van kwetsbaarheid, hoe zij met elkaar omgaan en hoe de geschiedenis het heden vormt. "McQueen doet dat zonder te oordelen en zonder angst voor morele complexiteit." Zijn werk nodigt volgens de jury uit om zorgvuldig en zonder vooroordelen te kijken en onszelf in de ander te herkennen.

De 57-jarige McQueen is bij het grote publiek vooral bekend als regisseur van films als Hunger, Shame en 12 Years a Slave. Voor 12 Years a Slave won hij in 2014 als producent de Oscar voor beste film. In 2022 werd McQueen door de Britse prinses Anne geridderd voor zijn verdiensten voor de kunst en film. Sindsdien mag hij zich sir Steve McQueen noemen. De filmmaker heeft een nauwe band met Nederland en woont afwisselend in Amsterdam en Londen. Voor zijn documentaire Occupied City uit 2023 richtte hij zijn blik op Amsterdam tijdens de Duitse bezetting en de coronapandemie.

Aan de Erasmusprijs is een geldbedrag van 150.000 euro verbonden. De prijs wordt jaarlijks toegekend aan een persoon of instelling die een belangrijke bijdrage heeft geleverd op het gebied van de geesteswetenschappen, de sociale wetenschappen of de kunsten.