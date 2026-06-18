Stanley Tucci in koets aangekomen bij Royal Ascot

Stanley Tucci is donderdag geheel in stijl met een hoge hoed en rokkostuum aangekomen op dag drie van Royal Ascot. Op foto's van Britse media is te zien dat de Amerikaanse acteur samen met zijn vrouw Felicity Blunt in een koets arriveert. Blunt draagt een witte bloemenjurk en ook een zwarte hoed.

Donderdagmiddag maakte de organisatie bekend dat de The Devil Wears Prada-acteur in de vierde koets zou zitten voor de start van de paardenraces, vergezeld door een adellijk echtpaar. In de eerste koets zaten de Britse koning Charles en koningin Camilla. Ook prinses Anne, prins Edward en Sophie, de hertogin van Edinburgh, kwamen aan per koets.

Vorig jaar werden Tucci en zijn vrouw nog door Charles en Camilla uitgenodigd voor een diner in het landhuis Highgrove House. De aanleiding was toen het staatsbezoek van het koningspaar aan Italië. Tucci heeft Italiaanse ouders en maakt voor CNN een serie over Italiaans koken.