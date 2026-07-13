Twaalf Amerikaanse staten hebben een rechtszaak aangekondigd tegen de miljardenovername van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance. Ze vrezen voor het wegvallen van concurrentie als de twee grote Amerikaanse entertainmentconcerns samengaan.

Eerder gaf het Amerikaanse ministerie van Justitie al goedkeuring voor de overname, ter waarde van 110 miljard dollar. Dat kon op kritiek rekenen van procureur-generaal Rob Bonta van Californië, de staat waar de entertainmentindustrie is gevestigd. De vrees is dat de onderhandelingspositie van makers van films en televisieprogramma's ten opzichte van de grote concerns verslechtert door de fusie.

Californië, waar de filmstudio's van Hollywood zijn gelegen, is ook de drijvende kracht achter deze rechtszaak. Acteurs, schrijvers en anderen vrezen voor banenverlies.