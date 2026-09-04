LandelijkBuitenlandPolitiek
Entertainment
Gezondheid
Zakelijk
Sport
Vnieuws
NL12
Over ons
Spelletjes

Ster Dolly Parton op Walk of Fame hersteld

04 sep , 21:52Entertainment
anp040926213 1
Voeg toe als voorkeursbron op Google
Dolly Parton heeft een nieuwe ster op de Hollywood Walk of Fame gekregen. De naam van de countryster op de oorspronkelijke tegel was doorgekrast en ook zaten er al scheuren in de tegel. Vrijdag liet het Hollywood Historic Trust weten dat de tegel weer hersteld en te zien is.
Parton overleed vorige week op 80-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Sinds haar overlijden wordt er via streamingdiensten als Spotify weer veel naar haar muziek geluisterd, zoals haar nummers Jolene, 9 to 5 en Islands in the Stream.
De tegel van Parton ligt al sinds 1984 op de Hollywood Boulevard. Na de dood van de zangeres lieten vele fans bloemen en andere eerbetonen achter bij de ster.
loading

Loading