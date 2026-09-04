Dolly Parton heeft een nieuwe ster op de Hollywood Walk of Fame gekregen. De naam van de countryster op de oorspronkelijke tegel was doorgekrast en ook zaten er al scheuren in de tegel. Vrijdag liet het Hollywood Historic Trust weten dat de tegel weer hersteld en te zien is.

Parton overleed vorige week op 80-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Sinds haar overlijden wordt er via streamingdiensten als Spotify weer veel naar haar muziek geluisterd, zoals haar nummers Jolene, 9 to 5 en Islands in the Stream.

De tegel van Parton ligt al sinds 1984 op de Hollywood Boulevard. Na de dood van de zangeres lieten vele fans bloemen en andere eerbetonen achter bij de ster.