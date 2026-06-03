De Ster vertoont woensdagavond een speciaal reclameblok waarin zeven nieuwe oranjecommercials gebundeld zijn. De voetbalspecial wordt op NPO 1 uitgezonden in de rust van de zogenoemde 'uitzwaaiwedstrijd' van het Nederlands elftal tegen Algerije en wordt omlijst door twee nieuwe filmpjes van Loeki de Leeuw, heeft de Ster bekendgemaakt.

Het reclameblok is een vervolg op de soortgelijke kerstversie, waarin afgelopen december alle kerstcommercials tegelijkertijd in première gingen.

"Oranjecommercials horen bij grote voetbaltoernooien", zegt Carla Berkhout, financieel directeur van de Ster. "Ze zijn verweven met de manier waarop Nederland zo'n toernooi beleeft. Met dit speciale reclameblok geven we ruimte aan die traditie en markeren we samen het moment waarop Oranje zich opmaakt voor het WK."