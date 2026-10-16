Steven Soderbergh helpt Matt Reeves met opnames The Batman 2

Regisseur Steven Soderbergh gaat helpen met het afronden van de opnames van The Batman 2, meldt Variety. De film werd in eerste instantie geregisseerd door Matt Reeves, maar hij moest zich tijdelijk terugtrekken door familieomstandigheden. De opnames van de film werden daardoor even stilgelegd.

"Omdat Matt Reeves nog steeds met een familiekwestie bezig is, heeft Steven Soderbergh, als bewonderaar van Matts werk, zich bij Matt gemeld", laat een woordvoerder van DC Studios weten aan Variety. "Met de volledige steun van DC Studios zal hij inspringen om Reeves te helpen de laatste weken van de opnames van The Batman Part 2 af te ronden." Volgens de woordvoerder gaan de regisseurs samenwerken met de acteurs en crew om "Matts visie op de film waar te maken".

Reeves zelf liet op X weten dat hij betrokken blijft bij de film. "Om duidelijk te zijn, ik verlaat The Batman Part II niet. Ik ben Steven diep dankbaar dat hij me tijdens deze uitdagende tijd helpt om de opnames af te ronden", aldus de regisseur. De release van de film staat gepland voor 18 februari 2028.