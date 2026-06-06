Regisseur Steven Spielberg juicht het toe dat er een nieuwe generatie jonge filmers opstaat die succes oogst met relatief goedkope films. Dat zei de beroemde cineast volgens media op de rode-loperpremière van zijn nieuwe film Disclosure Day in de Britse hoofdstad.

De 79-jarige Oscarwinnaar reageerde op het succes van de films Obsession en Backrooms, die op dit moment veel bezoekers trekken. Obsession, over een jongen die via een wensbotje een vrouw verliefd op hem maakt, werd gemaakt voor 750.000 dollar en bracht tot nu toe 171 miljoen dollar op. Backrooms gaat over een man die ontdekt dat zijn kelder toegang biedt tot een andere wereld. Deze horrorfilm kostte 10 miljoen dollar en bracht tot nu toe 146 miljoen dollar op.

Spielberg brak zelf in 1975 door met de iconische haaienfilm Jaws, die hij voor 9 miljoen dollar maakte. "Ik denk dat het geweldig is dat jonge makers dit succes ervaren", zei Spielberg. "Het is geweldig dat ze dit kunnen doen met relatief weinig geld en dat de films het nu zo goed doen." Backrooms heeft de regisseur zelf overigens nog niet gezien. "Ik ga er zeker heen als de hele promotietour voorbij is", beloofde Spielberg. "Maar Obsession heb ik al gezien. En die vond ik fantastisch."

Disclosure Day draait vanaf 11 juni in de Nederlandse bioscopen. Er zijn nog geen officiële recensies verschenen, maar op sociale media stellen critici al dat het een van de beste films is die Spielberg de afgelopen twintig jaar maakte.