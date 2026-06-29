Streamingdienst Tidal introduceert strenger beleid voor AI-muziek

Muziekstreamingdienst Tidal gaat muziek die volledig met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) is gemaakt voorzien van een speciaal label. Ook komen nummers die volledig door AI zijn gegenereerd niet langer in aanmerking voor royalty's, maakte het bedrijf maandag bekend in een nieuw AI-beleid.

Volgens Tidal worden AI-tools steeds vaker gebruikt bij het maken van muziek, waardoor duidelijkere regels nodig zijn. De streamingdienst wil luisteraars daarom laten zien wanneer een nummer volledig door AI is gemaakt. "Artiesten moeten de vrijheid hebben om met AI-tools te creëren en luisteraars moeten de autonomie hebben om zelf te kiezen naar wat voor soort content ze luisteren", aldus Tidal.

Daarnaast gaat de streamingdienst vanaf half juli AI-gegenereerde muziek weren die volgens het bedrijf verband houdt met fraude. Daaronder vallen onder meer nummers die bekende artiesten nabootsen, luisteraars proberen te misleiden of bedoeld zijn om kunstmatig streams te genereren.