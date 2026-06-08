Het Belgische productiehuis Studio 100 viert het dertigjarige jubileum met een reeks herdenkingsmunten. De eerste munt van Samson en Gert wordt maandag uitgebracht, meldt Studio 100. De munten zijn ontworpen en uitgegeven door het bedrijf Edel Collecties.

In totaal gaat het om vijf munten waarop de hond Samson staat met andere personages uit de langlopende televisieserie die in de jaren negentig leidde tot de oprichting van Studio 100. Op de andere munten, die later dit jaar worden uitgegeven, staat Samson met De Burgemeester, Meneer Spaghetti, gemeentesecretaris Van Leemhuyzen en Octaaf de Bolle.

Elke munt wordt uitgegeven in een gelimiteerde oplage van 5000 exemplaren. De eerste munt kost 45 euro en is vanaf maandag online verkrijgbaar.