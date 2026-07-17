Studios-tak niet langer aangeklaagd in BBC-miljardenzaak Trump

BBC Studios is niet langer partij in de miljardenrechtszaak die de Amerikaanse president Donald Trump heeft aangespannen tegen de BBC. Uit rechtbankdocumenten, ingezien door het Amerikaanse entertainmentvakblad Deadline, blijkt dat Trump zijn aanklacht tegen de commerciële tak van de Britse omroep heeft ingetrokken.

De rechtszaak tegen de BBC zelf loopt wel door. Trump eist in totaal 10 miljard dollar schadevergoeding vanwege een volgens hem misleidend gemonteerde aflevering van het actualiteitenprogramma Panorama. In de documentaire zijn volgens Trump twee fragmenten van zijn toespraak voorafgaand aan de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 zo aan elkaar gemonteerd dat het lijkt alsof hij opriep tot de aanval op het parlementsgebouw in de hoofdstad.

Trump stelde dat de documentaire in de Verenigde Staten te zien was via streamingdienst BritBox International, waarvan BBC Studios mede-eigenaar is. De BBC ontkent dat de documentaire ooit via die dienst is aangeboden. De omroep bood eerder excuses aan voor de gewraakte montage, maar betwist de aanklacht. De zaak staat gepland voor behandeling in februari 2027.

De Financial Times meldde daarnaast dat de Amerikaanse overheid overweegt zich bij de rechtszaak van Trump aan te sluiten. Volgens de BBC zou daardoor een belangenconflict kunnen ontstaan, omdat de federale overheid zich dan zou mengen in een civiele procedure die is aangespannen door de zittende president.