Sunday Rose, dochter Nicole Kidman, voor het eerst op cover Vogue

Sunday Rose Kidman-Urban, de 18-jarige dochter van Nicole Kidman en Keith Urban, staat voor het eerst op de cover van Vogue. Het jonge model siert de novembereditie van de Duitse uitgave van het modeblad. Ze vertelt in een interview dat ze zich bewust is van de voordelen die haar beroemde ouders haar bieden.

"Ik ben me er heel goed van bewust dat ik kansen krijg die niet iedereen heeft", zegt Sunday Rose. "En ik ben heel dankbaar dat ik die kan benutten." Ze vertelt ook dat ze al op haar veertiende wilde beginnen met modellenwerk, maar van haar moeder moest wachten tot ze zestien was.

Sunday Rose maakte in 2024 haar catwalkdebuut voor Miu Miu en liep inmiddels shows voor onder meer Dior. Hoewel ze als model aan de weg timmert, ziet ze haar toekomst uiteindelijk in de filmwereld. Als kind keek ze op filmsets liever mee achter de monitor dan dat ze met haar zus of vriendinnen rondhing.