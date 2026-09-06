Bad Bunny is de grote winnaar van de Creative Arts Emmy Awards in Los Angeles. De Super Bowl Halftime Show van de Puerto Ricaanse zanger won zeven prijzen. Het programma The Traitors, gebaseerd op het Nederlandse programma De Verraders, won zes awards bij de uitreiking van de belangrijke televisieprijzen in de Verenigde Staten.

De Creative Arts Emmy Awards zijn een subcategorie van de algemene Emmy Awards, gericht op technische prestaties en werk achter de schermen. Bad Bunny won zelf een prijs als performer in de beste live-uitzending en de show werd daarnaast onder meer beloond voor de choreografie, het productieontwerp en de muziekregie. Een andere muzikant die in de prijzen viel was Sabrina Carpenter. Ze won voor haar rol als uitvoerend producent en acteur bij The Muppet Show.

The Traitors domineerde opnieuw in de categorie realityprogramma's. Alan Cumming won zijn vijfde Emmy voor beste presentator van een reality- of realitycompetitieprogramma. Het Nederlandse concept van De Verraders werd in 2023 voor het eerst in de VS uitgezonden als The Traitors.

Colbert verrast

De gecancelde The Late Show with Stephen Colbert had onverwachts ook een succesvolle avond. Vooral de prijs voor het best geschreven programma verraste, aangezien Last Week Tonight met John Oliver de prijs al tien jaar op rij heeft gewonnen. De show van Colbert werd dit jaar gecanceld. Volgens de zender gebeurde dit om financiële redenen, maar critici vermoeden dat het te maken had met Colberts veelvuldige kritiek op president Donald Trump.

De ook in Nederland bekende Netflix-serie Love on a Spectrum won drie Emmy's. Onder meer voor beste casting voor een realityprogramma. In de documentaireserie gaan mensen met autisme op zoek naar liefde.

Nederlandse kanshebber

Ook Oscar-winnaar Octavia Spencer sleepte haar eerste Emmy in de wacht. Ze won voor haar werk als voice-over bij de true-crimeserie Lost Women of Alaska van Investigation Discovery. Door deze overwinning werd voorkomen dat de 100-jarige Attenborough de oudste Emmy-winnaar ooit werd.

Ook zondagavond worden nog Creative Emmy Awards uitgereikt. Dan maakt ook de Nederlandse grimeur Arjen Tuiten kans op een Emmy in de categorie Prosthetic Makeup.