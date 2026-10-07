De aankomende editie van de Super Bowl zal ook via een livestream te zien zijn op streamingdienst Disney+. Dat maakten sportzender ESPN en Disney+ woensdag bekend.

De 61e Super Bowl, de finale van de American footballcompetitie NFL, wordt op 14 februari 2027 gespeeld. De wedstrijd zal in de Verenigde Staten en tientallen landen wereldwijd te streamen zijn. Of dat ook in Nederland zo is, is nog niet duidelijk.

De aankondiging is een nieuwe stap in het voornemen van Disney om meer live sport aan te bieden. Eerder verkreeg het bedrijf ook de streamingrechten van de elektrische raceklasse Formule E.

De Super Bowl staat mede bekend om de grote halftimeshows waarin internationaal bekende artiesten voor een muzikaal spektakel zorgen. Dit jaar verzorgde de Puerto Ricaanse artiest Bad Bunny de halftime show.