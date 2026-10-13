Susan Visser vindt Gen Z "een superleuke generatie". Volgens haar is de generatie, geboren tussen 1997 en 2012, "heel erg bezig met de wereld, maar ook met elkaars mentale gezondheid. In de zin van: dat ze lief voor elkaar zijn en hun best doen om elkaar te begrijpen", vertelt de actrice aan het ANP. Ook haar collega Linda de Mol is het daarmee eens. "Ik vind ze lief voor elkaar", zegt ze.

De actrices, die samen te zien zijn in Gooische Vrouwen, werken dan ook graag samen met jonge acteurs in het nieuwe seizoen van de populaire serie. "Wij vinden het ontzettend leuk met die jonge mensen. Ik vind het ook heel erg leuk om in zo'n serie nieuw talent bekendheid te geven. En daarmee ook meer kansen om er ook echt hun werk van te kunnen gaan maken", vertelt De Mol.

Het brein achter de serie is het naar eigen zeggen niet helemaal eens met het vooroordeel dat Gen Z niet hard wil werken. "Misschien dat dat voor een deel wel waar is, maar zo ervaar ik dat met jonge acteurs helemaal niet. Ze zijn enorm ambitieus, willen heel graag hard werken, zijn op tijd en goed voorbereid", vertelt ze. "Ik ben van de generatie: 'je leeft om te werken'. Dat hebben zij minder. Maar is dat per definitie slecht?" "Ze zijn heel erg op zoek naar een balans", voegt Visser daaraan toe.

Gooische Vrouwen maakte in 2024 een comeback met een zesde seizoen, waarin onder anderen Tommy van Lent (Remy), Eefje Kruijtzer (Vlinder) en Frida Heijmen (Emmeline) debuteerden. Naast de nieuwe acteurs keerden ook vaste gezichten Linda de Mol (Cheryl), Susan Visser (Anouk), Tjitske Reidinga (Claire) en Lies Visschedijk (Roelien) terug. Het achtste seizoen is momenteel te zien op Videoland en wordt vanaf zondag 1 november wekelijks uitgezonden op SBS6.