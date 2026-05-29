Suzan & Freek in nieuwe documentaire van Videoland

Het duo Suzan & Freek is vanaf 13 juni te zien in een nieuwe documentaire van Videoland. De docu volgt het duo in aanloop naar hun reeks uitverkochte concerten in GelreDome. Videoland meldt ook dat de registratie van deze concerten vanaf 6 juni te streamen is.

"Naast de grootsheid van de shows laat de documentaire ook de persoonlijke kant van het duo zien. Van stille momenten backstage tot de emotionele impact van een jaar waarin alles veranderde", deelt Videoland over Suzan & Freek: We Vieren Het Leven, zoals de docu heet.

In het voorjaar van 2025 maakten Suzan Stortelder en Freek Rikkerink bekend dat Freek ongeneeslijke en uitgezaaide longkanker heeft. De zanger wordt behandeld met levensverlengende medicatie en reageert daar goed op. Het koppel werd eind 2025 ouders van zoontje Sef.

De documentaire op Videoland wordt geproduceerd door Sofa Productions, bekend van Bankzitters: Vrienden Voor Altijd, dat te zien is bij Prime Video. Over Suzan en Freek verscheen in 2023 al een documentaire op Netflix met de titel Suzan & Freek: Tussen Jou en Mij.