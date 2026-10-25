Sven Kockelmann 'zeer vereerd' met Sonja Barend Award

Sven Kockelmann is "zeer vereerd" met het winnen van de Sonja Barend Award, die hij zondag in de uitzending van Pauw & De Wit kreeg uitgereikt. "Het is verdrietig dat Sonja Barend niet meer onder ons is. Ik was zeer op haar gesteld", laat de presentator weten in een verklaring van WNL. Kockelmann won de prijs voor zijn interview met voormalig premier Dick Schoof.

"Alle dank aan de redactie, eindredactie en ook voor alle steun van WNL. Voor het sparren met de hoofdredactie. En dat we dit interview in het Catshuis konden opnemen", aldus Kockelmann

In Pauw & De Wit blikte Kockelmann terug op het gesprek met Schoof. "Na afloop dachten we allemaal: het is een bijzonder gesprek. We waren best even stil, hij zelf ook." Volgens de presentator had Schoof "zijn masker afgezet" en was hij emotioneel geweest over de periode waarin hij leiding gaf aan het kabinet.

Sonja Barend

Tijdens de uitzending werd ook een fragment getoond uit 2013 waarin Barend haar waardering uitsprak voor Kockelmanns interviewtechniek. "Ik vind het prettig, omdat je eindelijk een interviewer ziet die doorjast bij een politicus", zei ze destijds in De Wereld Draait Door.

De Sonja Barend Award wordt jaarlijks uitgereikt voor het beste televisie-interview. Het is de eerste keer dat de 56-jarige Kockelmann de prijs wint. De prijs werd dit jaar voor de achttiende keer uitgereikt en voor het eerst zonder Barend zelf. Zij overleed in april op 86-jarige leeftijd.