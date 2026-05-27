Swiebertje, Floris en Kopspijkers meest gezocht in Schatkamer

De Schatkamer, het nieuwe onlineplatform van Beeld & Geluid, is in de eerste twaalf uur door ruim 200.000 unieke bezoekers bezocht. Dat heeft een woordvoerder woensdag aan het ANP laten weten. Het onlinearchief biedt gratis toegang tot meer dan 700.000 radio- en televisieprogramma's. Tot de meest gezochte programma's behoren, naast het Journaal en het Jeugdjournaal, de series Floris en Swiebertje en het satirische programma Kopspijkers.

"We zijn heel blij en trots met dit aantal bezoekers", aldus de zegsvrouw van Beeld & Geluid. "Dit zijn heel veel mensen in een heel korte tijd. We merken dat het enorm leeft bij de televisiekijkers." Het instituut kan niet zeggen of er bepaalde edities van het Journaal en het Jeugdjournaal zijn die opvallend veel worden bekeken.

Swiebertje was een jeugdserie over een vrolijke landloper die tussen 1961 en 1975 werd uitgezonden door de NCRV. Floris was een serie over een heldhaftige ridder, waarmee regisseur Paul Verhoeven en acteur Rutger Hauer eind jaren zestig doorbraken. Kopspijkers was een populair satirisch programma van en met Jack Spijkerman, dat tussen 1995 en 2005 bij de VARA te zien was.

Andere programma's die in het eerste halve etmaal veel werden gezocht, waren het regiomagazine Van gewest tot gewest dat tussen 1965 en 2004 te zien was, het spelprogramma Stuif es in van Ria Bremer (1968-1995) en de spannende jeugdserie Q&Q, die in de jaren zeventig werd uitgezonden.