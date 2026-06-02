Sydney Sweeney heeft haar eigen productiebedrijf gelanceerd, meldt Deadline. De actrice heeft met haar bedrijf Honey Trap een zogeheten first-look deal gesloten met Sony Pictures.

De 28-jarige Sweeney heeft al langer banden met Sony Pictures. Ze speelde de hoofdrol in en was uitvoerend producent van de door Sony uitgegeven film Anyone But You uit 2023. Ook werkt Sweeney al met Sony aan een remake van Barbarella. Volgens Deadline heeft de actrice ook de ambitie om te gaan regisseren.

Online klinkt er commentaar over de "zelfbewuste" naam van het bedrijf van de actrice. Honey trap (honingval) is een gangbare term voor het gebruiken van seksuele aantrekkingskracht om iemand te verleiden. Recent klonk er behoorlijk wat kritiek op expliciete scènes met Sweeney in het derde en laatste seizoen van de serie Euphoria.

Sweeney werd bekend door haar rollen in de series Euphoria en The White Lotus. Ook speelde ze samen met Amanda Seyfried een hoofdrol in de film The Housemaid.