Sylvester Stallone kan naar eigen zeggen nog niet met pensioen omdat hij de bruiloft van zijn dochter Sophia betaalt. Dat vertelt de 80-jarige acteur in het Amerikaanse programma Live with Kelly and Mark.

Op de vraag hoeveel de bruiloft kost, antwoordt Stallone: "Het is bijna beschamend om te zeggen, maar ik kan niet met pensioen. Ik ben serieus." De acteur heeft zijn dochter en haar partner naar eigen zeggen voorgesteld om in Las Vegas te trouwen. "Ik geef jullie het geld wel. Laat Elvis jullie maar trouwen voor 5 dollar", grapt hij.

Sophia maakte op 28 augustus bekend dat ze verloofd is met haar vriend Michael Sheehan. Wanneer de bruiloft plaatsvindt en hoe die eruit gaat zien, is niet bekend. Stallone heeft met zijn vrouw Jennifer Flavin naast Sophia nog twee dochters.