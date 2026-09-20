Sylvester Stallone wilde geen ambassadeurschap van Trump

Sylvester Stallone heeft nooit ingestemd met het door Donald Trump bedachte ambassadeurschap voor Hollywood. In The Sunday Times noemt hij de functie "onmogelijk". De acteur kreeg de titel begin 2025 onverwachts van de president van de Verenigde Staten, samen met Mel Gibson en Jon Voight.

Stallone vertelt dat hij de klus zou hebben afgewezen "als ze het me in het begin hadden gevraagd". De functie van ambassadeur werkt volgens hem niet in Hollywood. "Je stapt niet zomaar binnen om studio's te vertellen hoe ze dingen moeten aanpakken", vervolgt hij. "Ik zei dank je wel en ciao, want het is onmogelijk. Hollywood werkt op zijn eigen manier en zal zich ontwikkelen. Het is een bedrijfsleven en bedrijfsleiders zitten er niet op te wachten dat ik ze iets vertel over financiën."

In januari 2025 schreef Trump op Truth Social dat het een eer was om de drie heren te benoemen tot "speciale ambassadeurs voor een geweldige, maar zwaar in de problemen geraakte plaats, Hollywood, Californië". De "speciale gezanten" kregen als doel om "Hollywood, dat de afgelopen vier jaar veel opdrachten is verloren aan het buitenland, terug te halen - groter, beter en sterker dan ooit tevoren", aldus Trump. Hoewel Stallone niet overtuigd was, hebben Gibson en Voight inmiddels wel al werk verricht voor de Amerikaanse president.

Stallone, Gibson en Voight hebben zich de afgelopen jaren allemaal publiekelijk achter Trump geschaard.