Sylvia Geersen ziet af van deelname aan Boxing Stars

Sylvia Geersen stapt toch niet in de ring voor het programma Boxing Stars. Het voormalige model heeft zich vanwege een blessure teruggetrokken. Dat werd vrijdag bekendgemaakt in de uitzending van RTL Boulevard. Haar plek wordt ingenomen door Priscilla Nasi, de dochter van Patty Brard.

"Ik baal er heel erg van", vertelt de 41-jarige Geersen. "Ik vind het heel erg jammer. Ik heb mezelf echt overtraind." Geersen had naar eigen zeggen vertrouwen in haar kansen. "Ik had eigenlijk het gevoel dat ik makkelijk had kunnen winnen."

De vervangster van Geersen laat weten dat ze ondanks dat het "fysiek en mentaal een uitdaging is" uitkijkt naar haar deelname aan het programma. "Waar krijg je nog de kans om op 43-jarige leeftijd in een ring te staan?", aldus Nasi.

Boxing Stars keert vanaf 31 oktober na acht jaar terug op televisie met drie live-uitzendingen. Daarin nemen onder anderen Koen Pieter van Dijk, Jaimie Vaes, Vincent Visser en Donny Roelvink het tegen elkaar op in de ring. De presentatie ligt in handen van Monica Geuze en Valerio Zeno.