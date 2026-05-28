Sylvie Meis noemt zoon Damián haar grootste trots

Sylvie Meis noemt haar zoon Damián van der Vaart haar "grootste trots". Dat schrijft de presentatrice op Instagram ter gelegenheid van zijn twintigste verjaardag.

"Twintig jaar geleden maakte jij mij moeder", schrijft Meis. Volgens haar zijn de afgelopen jaren voorbijgevlogen. "In mijn hart blijf je altijd mijn kleine jongen", vertelt ze.

Meis zegt trots te zijn op de ontwikkeling van Damián, die actief is als voetballer bij AFC Ajax. Ze prijst onder meer zijn discipline, ambitie en "goede hart".

Damián is de zoon van Meis en voormalig profvoetballer Rafael van der Vaart.