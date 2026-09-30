Take That geeft op 27 juni concert in AFAS Live

De Britse groep Take That geeft op 27 juni een optreden in AFAS Live in Amsterdam. Het optreden maakt onderdeel uit van hun Dreamers European Tour, maakte concertorganisator Friendly Fire woensdag bekend.

De tour staat in het teken van het tiende album van de band genaamd Dreamers, dat eind 2026 verschijnt. Naast nieuwe muziek zingt de band ook hun oudere hits.

Take That werd in 1990 opgericht als vijfkoppige boyband. De groep is bekend van nummers als Relight My Fire, Everything Changes en Back For Good. In 2005 maakte de band een comeback zonder bandlid Robbie Williams en ook James Orange verliet de groep. Take That bestaat daarom nog uit drie leden, Gary Barlow, Mark Owen en Howard Donald.