Talpa Network wil de NPO graag helpen met het Eurovisie Songfestival mocht daar behoefte aan zijn. Dat zei videodirecteur Frans Klein woensdag bij seizoenspresentatie van Talpa tegen het ANP.

"We hebben de NPO laten weten: als we kunnen helpen op een bepaalde manier, let us know. Wij dragen het songfestival een warm hart toe", aldus Klein. "Maar we hebben al eerder gezegd: het is nu eerst aan de NPO om hun 'mind up' te maken. En mochten ze denken: dat lijkt ons een mooi avontuur om dat samen met Talpa te doen; wij zijn beschikbaar."

Het is nog niet bekend wat de NPO volgend jaar met het songfestival wil doen nu AVROTROS heeft besloten opnieuw geen Nederlandse inzending te sturen. Veel andere omroepen hebben geen interesse in het evenement. Tijdens de afgelopen editie werden de uitzendingen verzorgd door taakomroepen NOS en NTR.

De NPO hoopt op korte termijn een besluit te nemen over het songfestival. Doorgaans moeten omroepen in september kenbaar maken aan songfestivalorganisator European Broadcasting Union (EBU) of ze wel of niet mee willen doen.