Tame Impala wil geen handtekeningen meer geven aan fans die hem aanspreken bij hotels of op vliegvelden. Volgens de artiest is er een toename aan "agressieve handtekening-fanaten", schrijft hij op Instagram. "Ik was er al geen fan van, maar nu gebruiken ze ook kinderen, wat helemaal fout is, wat mij betreft."

"Mocht je me tegenkomen, vat het dan dus alsjeblieft niet verkeerd op als ik 'nee' zeg", aldus Kevin Parker, zoals de artiest echt heet. Daarnaast zal hij na zijn shows niet meer naar de parkeerplaats gaan om zijn fans te ontmoeten, schrijft hij. "Ik deed het een tijdje in Europa, maar de aantallen liepen uit de hand en we hebben niet genoeg beveiliging."

Parker is momenteel in de Verenigde Staten voor zijn Deadbeat-tour. In 2027 keert hij terug naar Europa, met drie shows in Rotterdam Ahoy in juni.