NPO-dj Tannaz Hajeby heeft zondag in haar ochtendshow op NPO Radio 2 uitgehaald naar een luisteraar die haar in de NPO-app een foto van een seksschommel stuurde. "Ik vind het echt krankzinnig wat sommige mensen durven te sturen", zei Hajeby in haar programma. "Heb een beetje respect voor een vrouw, en voor ieder ander mens."

De radiomaakster noemde de luisteraar niet bij naam, maar vertelde wel dat de man in kwestie een foto stuurde van "een schommel die hij voor mij wil kopen waar je seksuele handelingen op doet. Uit respect voor mijzelf ga ik niet op zulke berichten in."

Daarna stuurde de luisteraar een foto van een aantal tabbladen waarin hij een klacht formuleert aan de NPO en Omroep MAX over het feit dat Hajeby niet op zijn bericht heeft gereageerd.

"Vind je het echt heel gek als je zulke ongepaste dingen stuurt?" antwoordde Hajeby op de radio. "Dat ik dan niet meer wil reageren op jou? Iedereen die respect heeft voor zijn eigen moeder stuurt niet zulke dingen. Zou je het fijn vinden als een man dat naar je moeder stuurt? Dat is gestoord."