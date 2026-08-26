Tatort-acteur Andreas Hoppe (66) overleden

De Duitse acteur Andreas Hoppe is op 66-jarige leeftijd overleden. Dat melden verschillende Duitse media, waaronder de Duitse omroep SWR. Hoppe was met name bekend van zijn rol als rechercheur Mario Kopper in de SWR-krimi Tatort.

Hoppes tegenspeelster uit de serie, Ulrike Folkerts, leerde hem kennen toen ze studenten waren. "Ik kan wel zeggen dat ik hem echt goed kende, en hij mij ook", aldus Folkerts. "We zijn door dik en dun gegaan, hebben op elkaar gepast, ruzie gemaakt... Dat was een diepe vriendschap... Ik ben verdrietig, Andi, dit was veel te vroeg, je was zo'n bijzonder type!"

Volgens SWR was Hoppe altijd "toegankelijk, geloofwaardig" en had hij "altijd het hart op de juiste plaats". "Zijn overlijden stemt ons diep droevig. We zijn onthutst dat deze geweldige acteur en kunstenaar ons zo vroeg is ontvallen."

Tatort wordt uitgezonden sinds 1970. Verschillende Duitse omroepen produceren apart een eigen versie van de serie, ieder in een andere stad met hun eigen cast. De versie van SWR speelde zich af in Ludwigshafen, met hoofdinspecteur Lena Odenthal (Folkerts). Hoppe speelde de rol van Kopper van 1996 tot 2018. Daarnaast was hij dierenactivist en zette hij zich in voor duurzaamheid.