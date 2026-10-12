Taylor Swift heeft een nieuwe mijlpaal bereikt in de belangrijke albumhitlijst Billboard 200. De zangeres voert met haar laatste album The Life of a Showgirl voor de veertiende week de lijst aan, meldt Billboard. Daarmee brengt ze haar totaal op honderd weken op de eerste plaats.
Volgens het platform is de Amerikaanse zangeres pas de tweede die de mijlpaal van honderd weken bovenaan de Billboard 200 bereikt. Swift hoeft alleen The Beatles nog voor zich te dulden. De Fab Four stonden in totaal 132 weken op de eerste plek.
De zangeres dankt haar heroverde toppositie met The Life of a Showgirl waarschijnlijk aan de nieuwe 'deluxe'-versie met vier nieuwe nummers, die eind september verscheen.
Swift, die in totaal vijftien nummer 1-albums heeft gescoord in de lijst, is wel de succesvolste soloartiest in de Billboard 200. Elvis Presley volgt met 67 weken.