Taylor Swift brengt nog drie nieuwe nummers uit

Taylor Swift brengt vrijdag niet één nieuw nummer uit maar vier. Dan verschijnt een nieuwe uitgave van haar succesalbum The Life of a Showgirl, heeft de superster woensdag onthuld.

"Ongeveer een jaar geleden hebben jullie echt iets onvoorstelbaars gedaan. Iets wat me echt volkomen omverblies. Door jullie werd The Life of a Showgirl het succesvolste album in de week van release in de geschiedenis", kijkt Swift terug op Instagram in een bericht aan haar fans. Om daar nog eens bij stil te staan, vloog de zangeres recent terug naar Zweden om producers Max Martin en Shellback weer te zien.

"Maar er was daar ook een studio en we deden wat we altijd doen als we ook maar iets voelen: we schreven nog meer nummers", aldus Swift. "Ik hoop dat jullie ze geweldig vinden, want ze zijn voortgekomen uit pure dankbaarheid voor jullie enorme enthousiasme voor het album dat we hebben gemaakt, en de manier waarop jullie dat hebben gevierd."

Dinsdag kondigde Swift al de komst van de single Patient Zero aan.