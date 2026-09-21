Taylor Swift dolblij met touchdown van echtgenoot Travis Kelce

Taylor Swift was door het dolle heen toen haar man Travis Kelce van de Kansas City Chiefs zijn eerste touchdown van het seizoen scoorde in de Americanfootballwedstrijd tegen de Indianapolis Colts. Online zijn maandag beelden gedeeld waarop te zien is hoe de zangeres juichte en applaudisseerde.

De Amerikaanse werd in haar skybox in het Arrowhead Stadium onder meer vergezeld door haar ouders en haar schoonmoeder. Nadat Kelce had gescoord, juichte Swift uitbundig en schreeuwde ze "dat is mijn man", terwijl ze naar haar trouwring wees. Het stel trouwde begin juli in Madison Square Garden in New York. "Taylor Swift is een trotse echtgenote na de touchdown van Travis Kelce", schrijft de NFL, de hoogste Americanfootballcompetitie, in een tweet bij de beelden. De zes punten van Kelce droegen bij aan de overwinning van de Chiefs op de Colts (33-30).

Vorige week won het team in de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen met 31-10 van de Denver Broncos. Kelce behaalde toen een persoonlijk succes. Hij passeerde in die wedstrijd Jason Witten en klom daarmee naar de tweede plaats op de alltime-ranglijst van tight ends die de meeste yards hebben gelopen na het ontvangen van de bal. Kelce heeft alleen Tony Gonzalez, oud-speler van de Kansas City Chiefs, nog voor zich op de alltime-ranglijst.