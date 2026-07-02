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Taylor Swift en Travis Kelce doneren 26 miljoen aan goede doelen

02 jul , 19:00Entertainment
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Zangeres Taylor Swift en American football-speler Travis Kelce hebben deze week gezamenlijk 26 miljoen dollar gedoneerd aan zeker twintig goede doelen in de Verenigde Staten. Dat laat een woordvoerder van het stel donderdag weten aan Variety.
Het geld gaat onder meer naar voedselbanken, onderwijsprogramma's, kinderziekenhuizen en dierenwelzijnsorganisaties.
Volgens Amerikaanse media trouwen Swift en Kelce dit weekend in Madison Square Garden in New York. Naar verwachting zijn meer dan duizend gasten aanwezig. Het stel heeft echter nog niets bevestigd.
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