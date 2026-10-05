Taylor Swift staat opnieuw op de eerste plek van de belangrijkste Amerikaanse albumlijst Billboard 200. Haar album The Life of a Showgirl is voor de dertiende keer de populairste plaat van de week in de Verenigde Staten.

Het album is gestegen van plek 21 naar de eerste plaats. Dat het album zoveel is gestegen, heeft te maken met de vier nieuwe nummers, Patient Zero, Cleveland!, Pink Clouding en Babylon, die Swift uitbracht op 25 september.

The Life of a Showgirl kwam in oktober vorig jaar binnen op nummer 1 en stond in januari voor het laatst bovenaan de Billboard 200. De videoclip van Patient Zero ging eind september in première tijdens de MTV Video Music Awards.