Taylor Swift 'onwijs vereerd' met plek in Nashville Hall of Fame

Taylor Swift is "onwijs vereerd" dat ze is opgenomen in de Nashville Songwriters Hall of Fame. Dat zei de zangeres maandag volgens Billboard in haar dankwoord bij de inhuldigingsceremonie. "Het ontgaat me niet hoe bijzonder dit is", aldus Swift.

Nashville was volgens haar "de plek waar ik als brugklasser van droomde". "Ik denk dat je een vak pas echt leert als je het steeds opnieuw en opnieuw doet", zei de zangeres. "En dat is precies wat de geweldige songwriters in deze fantastische stad doen. Er is geen muziekgemeenschap zoals deze muziekgemeenschap", voegde ze toe. "Ik weet het, ik heb ze allemaal gecheckt."

Nashville in de Amerikaanse staat Tennessee is een belangrijke plaats voor de muziekindustrie, met name voor countrymuziek. De Nashville Songwriters Hall of Fame is opgericht om songwriters te eren voor hun werk en staat los van de Songwriters Hall of Fame. Daarin kreeg de Amerikaanse zangeres eerder dit jaar al een plekje. Naast Swift werden ook Lyle Lovett, Shawn Camp en Lee Thomas Miller ingehuldigd.