Taylor Swift heeft Brenda Lee verrast met een Recording Industry Association of America (RIAA) Diamond Award voor haar wereldberoemde kerstnummer Rockin' Around The Christmas Tree. De 81-jarige zangeres ontving de plaquette omdat er 10 miljoen platen van het lied zijn verkocht. Lee deelt op Instagram een video waarin de overhandiging door Swift te zien is.

"Het is echt een geweldig nummer, en ik ben niet de enige die dat vindt, want ik voel me zeer vereerd dat ik het diamanten certificaat mag overhandigen voor meer dan 10 miljoen verkochte exemplaren", zegt Swift tegen haar vakgenoot. Ook bedankt ze haar voor haar werk. In het filmpje is te zien hoe de Amerikaanse zangeres zichtbaar geëmotioneerd reageert op de verrassing.

Rockin' Around The Christmas Tree werd uitgebracht in 1958 en is pas het tweede kerstnummer dat de onderscheiding van de Amerikaanse platenindustrie ontvangt. Lee nam het kerstlied op toen ze 13 jaar oud was. Het eerste nummer dat de RIAA-mijlpaal bereikte is All I Want for Christmas Is You uit 1994 van Mariah Carey.