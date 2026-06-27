Technische problemen na blikseminslag Concert at SEA

Bezoekers van Concert at SEA moesten zaterdag even wachten tot ze een plekje voor het hoofdpodium konden bemachtigen. Ze werden van het terrein gehouden vanwege slecht weer en onweer. Door blikseminslag zijn technische problemen ontstaan, meldt de organisatie.

Het terrein is inmiddels weer open, maar of het eerste optreden van Bankzitters op tijd kan beginnen is nog onduidelijk. De organisatie werkt momenteel hard om de problemen te verhelpen.

De derde dag van het Zeeuwse festival eindigt zaterdag met optredens van organisator BLØF en Paul Elstak. Ook zijn er optredens van onder anderen Ilse DeLange, Snelle en James Arthur.

Op de eerste twee dagen hadden bezoekers van Concert at SEA al te maken met extreme hitte. De organisatie had vooraf extra maatregelen genomen met onder meer gratis drinkwater en zonnebrand.