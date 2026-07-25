De Belgische techno-dj Charlotte de Witte gaat scheiden. In een bericht op Instagram schrijft De Witte dat zij en Enrico Sangiuliano na zes jaar uit elkaar gaan. "Onze liefde heeft nu een andere vorm aangenomen", aldus De Witte. "We blijven elkaars leven delen, met respect en diepe toewijding."

De Witte maakte samen met Sangiuliano een populaire remix van het nummer The Age of Love. In 2022 was ze de eerste vrouwelijke artiest die de main stage op Tomorrowland afsloot. In totaal heeft ze vijf keer op het Belgische festival gestaan.