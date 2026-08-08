In het nieuwe seizoen van serie Ted Lasso leert personage Rebecca een beetje Nederlands van haar Amsterdamse vriend Matthijs. En dat was een leuke ervaring voor haar vertolkster Hannah Waddingham, vertelt de actrice aan het ANP.

De Britse leert sowieso graag nieuwe talen en laat op een persdag in Los Angeles zien dat dat haar goed afgaat. Ze zingt een liedje in het Noors en laat horen Frans en Italiaans te spreken. En nu is daar dus een beetje Nederlands bijgekomen.

In het vorige seizoen van de Apple TV-serie speelde het voetbalteam van coach Ted Lasso een wedstrijd in Amsterdam. Daar ontmoette clubeigenaresse Rebecca woonbootbewoner Matthijs, gespeeld door de Nederlandse acteur Matteo van der Grijn. Hannah is dol op allebei.

Stoere kerel

"Met Matteo was het meteen heel makkelijk, we komen allebei uit de musicalwereld en dat schept een band", zegt de Britse. "Maar ik vind Matthijs ook zo'n goede match voor Rebecca. Je zou bij haar misschien een ja-knikker verwachten, maar dit is een stoere kerel die niet bang is tegen haar in te gaan. Ik denk dat ze dat nodig heeft."

Het nieuwe, vierde seizoen van Ted Lasso pakt het verhaal drie jaar na de vorige reeks op. Coach Ted Lasso (Jason Sudeikis) en Rebecca proberen nu een vrouwenteam van de grond te krijgen. "En zo komt Rebecca erachter dat ze niet zo'n feminist is als ze zelf dacht", lacht Hannah. "Dat is een bittere pil voor d'r, maar het is goed om haar, en misschien ook wel de kijker, die spiegel voor te houden."

Zelf is de actrice erg blij dat de hitshow het vrouwenvoetbal belicht dit seizoen. "Kijk eens naar ons in Engeland. Ons vrouwenelftal heeft verdomme alles gewonnen. Als dat de mannen waren geweest, dan was niemand er ooit over uitgepraat geraakt. Dat verschil, daar moeten we iets aan doen."