Teddy Swims komt in januari met nieuw album

Teddy Swims brengt op 22 januari zijn nieuwe album UGLY uit. Dat maakte de zanger vrijdag bekend. Het album is de opvolger van zijn debuutplaat I've Tried Everything But Therapy.

Volgens de Amerikaanse zanger betekent zijn nieuwe album veel voor hem. "Het is een soort tijdcapsule van de afgelopen twee jaar", zegt hij in een video op Instagram. "Ik denk dat het mijn kwetsbaarste werk tot nu toe is en hoop dat jullie er net zo veel van houden als dat ik ervan hield het te maken."

Op zijn aankomende album staat onder meer het eerder verschenen nummer Mr. Know It All, dat ook een plekje in de Nederlandse hitlijsten wist te veroveren. Vrijdag verscheen van het album ook de nieuwe single Perfect Man.

Teddy Swims trad in juni nog op tijdens festival Pinkpop. In maart speelt hij drie keer in de Ziggo Dome in Amsterdam.