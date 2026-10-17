Telegraaf wil niet-uitgebrachte columns Spanjer nog publiceren

De Telegraaf is van plan om de columns die Maarten Spanjer schreef voor zijn dood alsnog te publiceren. Dat zegt Evert Santegoeds, hoofdredacteur van het blad Privé, in een gesprek met het ANP. De op 73-jarige leeftijd overleden Amsterdammer schreef ongeveer 25 columns, waarvan er pas zeven gepubliceerd zijn.

Het is volgens Santegoeds nog niet duidelijk of de columns iedere week worden gepubliceerd, of sneller. In zijn columns schreef de acteur en schrijver voor De Telegraaf over zijn ervaringen in het ziekenhuis, nadat hij in 2025 werd gediagnosticeerd met blaas- en prostaatkanker. Zo liet hij zich in zijn meest recente column nog op humoristische wijze uit over een inwendig darmonderzoek.

Volgens Santegoeds vond Spanjer het schrijven van columns leuk. "Schrijven deed hij heel graag. Volgens mij had hij het niet eens zelf bedacht. Iemand anders maakte hem erop attent dat hij op moest schrijven wat hij allemaal in dat ziekenhuis meemaakte. Ik vind het bewonderenswaardig, al die columns."

Spanjer was iemand die overal de humor van inzag, aldus Santegoeds. "Ik heb er altijd van genoten en ik zal hem gaan missen. We dronken wel eens een borreltje, eind augustus voor het laatst. Het was niet de bedoeling dat dat de laatste zou zijn."