Tentoonstelling ontwerper John Galliano in The Met gaat niet door

De tentoonstelling van de Britse modeontwerper John Galliano in het Metropolitan Museum of Art (The Met) gaat niet door. De tentoonstelling zou vanaf volgend jaar te zien zijn, maar stuitte op kritiek vanwege eerdere antisemitische uitlatingen van de ontwerper. "Na lang nadenken en overleg met alle betrokkenen heb ik, tot mijn grote spijt, besloten dat het beter is om de tentoonstelling op dit moment geen doorgang te laten vinden", aldus Galliano op Instagram.

In 2011 werkte Galliano voor modemerk Dior toen een video uitlekte waarin hij dronken was en een koppel in Parijs antisemitisch bejegende. Dior besloot de ontwerper te ontslaan. Acht maanden later werd hij veroordeeld voor "openbare belediging op grond van herkomst, religie, ras of etniciteit" en kreeg hij een boete opgelegd.

"Ik blijf ten volle verantwoordelijk voor de pijn die ik in het verleden heb veroorzaakt met mijn woorden", vervolgt Galliano in zijn verklaring. "Het spijt me nog steeds ontzettend." Hij wil naar eigen zeggen The Met niet "in een moeilijke positie" brengen. Daarnaast bedankt hij Met-voorzitter Max Hollein, conservator Andrew Bolton en mode-icoon Anna Wintour voor de kansen die ze hem hebben gegeven. De tentoonstelling zou over het hele oeuvre van Galliano gaan.

Galliano werkte naast Dior ook voor luxemerk Givenchy en tot 2024 was hij werkzaam voor het modehuis Maison Margiela. Eerder dit jaar kondigde Zara een samenwerking aan met Galliano.