Teyana Taylor wil steun onder artiesten, geen concurrentie

De Amerikaanse zangeres Teyana Taylor moedigt collega's aan om elkaar te helpen, in plaats van te beconcurreren. Tijdens de uitreiking van de BET Awards, waar ze drie prijzen won, legde Taylor uit dat ze altijd wil helpen om iemand anders succesvol te maken, meldt entertainmentwebsite Deadline.

"Ik heb het grootste deel van mijn carrière besteed aan het verwezenlijken van mijn eigen droom, terwijl ik anderen hielp die van hen te verwezenlijken", aldus Taylor. "Omdat ik geloof dat er voor ons allemaal ruimte is om te winnen. Ook als dat betekent dat ik uit mijn eigen beker in die van een ander schenk, zodat die kan overstromen. Niet omdat het moet, maar omdat ik nu eenmaal zo in elkaar zit."

Volgens Taylor kan de entertainmentsector "vals" zijn. "Het leert ons om met elkaar te concurreren, maar ik heb er nooit in geloofd dat mijn succes ten koste hoefde te gaan van dat van iemand anders." De actrice houdt daarom naar eigen zeggen graag deuren open voor anderen. "Want ik geloof dat grootsheid niet wordt gemeten aan de hand van hoeveel mensen er onder je staan, maar aan de hand van hoeveel mensen er naast je staan omdat je bereid bent hen de hand te reiken."

Taylor won zondagavond in Los Angeles drie BET Awards, waaronder die voor beste actrice. Daarnaast kreeg ze de Icon of the Year Award uitgereikt, die ze kreeg uit de handen van zangeres Janet Jackson.